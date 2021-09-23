Супруги Константина и Валерия Меладзе не явились на семейное торжество по случаю 87-летия их свекрови Нелли Меладзе. На это обратил внимание портал eg.ru 23 сентября

В сети спрогнозировали будущее новорожденной дочери Меладзе и Джанабаевой © Альбина Джанабаева/Инстаграм Альбина Джанабаева и Вера Брежнева проигнорировали семейный праздник. Это становится ясно из видео, которое опубликовала в Instagram дочь дочь Валерия Меладзе от первого брака Арина.

На видео имениннице приносят торт и поют поздравление, при этом за столом нет избранниц братьев Меладзе.

По данным СМИ, Альбину Джанабаеву, нынешнюю жену Валерия Меладзе, не приняли дети певца от первого брака, поскольку их отец начал встречаться с ней, еще будучи в браке. Поэтому ее могли не позвать в ресторан на торжество, чтобы избежать неловкости.

А супруга Константина Меладзе Вера Брежнева ранее призналась в интервью, что ни за что не согласилась бы жить вместе с родителями мужа.

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