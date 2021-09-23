Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты парламента искоренили существующую много лет так называемую олигархическую ветвь власти. Об этом 23 сентября он написал в своем Telegram-канале

По его словам, благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством. Банда Зелёного © Unknown / wikimedia

«Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят… Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная — да. А для олигархов путь один — стать чистым бизнесом», — заявил он.

Он поблагодарил депутатов за принятие закона и назвал правильным сигналом то, что из 279 голосовавших за, было 229 депутатов от «Слуги народа».

В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.