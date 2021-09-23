«Роскосмос» объявил тендер на мониторинг проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну. Соответствующие материалы компания опубликовала 23 сентября на сайте госзакупок

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем», — говорится на сайте.

Украина на Луне: робот-паук и «трасса Кондратюка» © Facebook, Spacebit

Согласно документу, первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете «Ангара» с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.

Ранее на Украине пообещали доставить на Луну государсвтенный флаг в рамках миссии на Луну в 2022 году, которую организовывает британская компания.