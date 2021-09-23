«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем», — говорится на сайте.
По итогам тендера Роскосмос намерен разработать требования к космической технике для организации подобных миссий. Лунную программу планируется подготовить к середине ноября 2025 года.
Согласно документу, первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете «Ангара» с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.
Ранее на Украине пообещали доставить на Луну государсвтенный флаг в рамках миссии на Луну в 2022 году, которую организовывает британская компания.