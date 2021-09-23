Ранее сообщалось, что Савченко находилась в поисках трудоустройства. Неудачными оказались попытки устроиться верхолазом и вернуться на службу в армию. Судя по информации из Facebook, экс-депутат находится и в духовных поисках.
«Немногие увидят, что Ислам – религия пространства и свободы для души, духа и веры в Бога – Аллаха», – пишет Савченко.
Надежда Савченко продолжает заниматься политикой в рамках партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», так как, по ее словам, политика –это борьба с тем, что не нравится в стране.