Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко поделилась впечатлениями от поездки в Стамбул. Она опубликовала свои фотографии в образе мусульманки, перевод Корана на украинский язык и книгу президента Турции Тайипа Эрдогана на своей странице в Facebook 23 сентября

Украина.ру на Youtube Хвост завиляет собакой: почему ситуация Донбассе может перерасти в полномасштабную войну