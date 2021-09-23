Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Верховной Рады закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться. Заявление главы государства было обнародовано в Twitter 23 сентября

Скандал с кроссовками и деньги не от Байдена: чем занимается Зеленский на Генассамблее ООН © REUTERS, Jonathan Ernst

В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.