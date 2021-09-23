«В парламенте сегодня самое низкопробное шоу, которое только можно увидеть. Никогда парламент такого не видел, чтобы, голосуя за закон, ни одному депутату не дали огласить правку и не поставили ее на голосование. Я думаю, что происходит убийство последнего, что есть, парламентаризма», — заявила политик.
Тимошенко отметила, что, если общество согласится с политикой ведения заседаний, «дальше будет хуже».
В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.
Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января, — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).
При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.