Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила недовольство тем, что за закон об олигархах депутаты проголосовали по сокращенной процедуре, не рассмотрев правки каждого депутата. Об этом 23 сентября она заявила в комментарии журналистам, который транслировали украинские телеканалы

«В парламенте сегодня самое низкопробное шоу, которое только можно увидеть. Никогда парламент такого не видел, чтобы, голосуя за закон, ни одному депутату не дали огласить правку и не поставили ее на голосование. Я думаю, что происходит убийство последнего, что есть, парламентаризма», — заявила политик.

Тимошенко отметила, что, если общество согласится с политикой ведения заседаний, «дальше будет хуже».

В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

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При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.