Мужчина в украинской вышиванке и с рюкзаком за плечами катался по Софийской площади примерно полчаса. По словам очевидцев, он был вооружен шмайссером.
Также колоритный персонаж громко заявлял, что он «обманул Советы», потому что «бессмертен, как [горец Дункан] Маклауд».
При этом полиция никак не реагировала на происходящее. Затем правоохранители все-таки его задержали.
Бандеровцы — члены Организации украинских националистов (ОУН(б)), которую с 1940 по 1959 год возглавлял Степан Бандера. Позднее Бандера был убит в Мюнхене по заданию КГБ.