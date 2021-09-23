В центре Киева на самокате катался вооруженный мужчина, кричавший, что он «последний бандеровец». Видео опубликовал 23 сентября «Апостроф»

«Это Киев, детка»: посреди украинской столицы выгуливали необычное животное — видео © Julie Mac/flickr

Также колоритный персонаж громко заявлял, что он «обманул Советы», потому что «бессмертен, как [горец Дункан] Маклауд».

При этом полиция никак не реагировала на происходящее. Затем правоохранители все-таки его задержали.

Бандеровцы — члены Организации украинских националистов (ОУН(б)), которую с 1940 по 1959 год возглавлял Степан Бандера. Позднее Бандера был убит в Мюнхене по заданию КГБ.