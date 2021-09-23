Министерство внутренних дел (МВД) России разрабатывает большой закон, который кардинальным образом меняет правила в сфере миграции. Об этом заявил замначальника Главного управления по вопросам миграции Кирилл Адзинов, передает 23 сентября Sputnik

«Он затрагивает правоотношения, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью иностранных граждан, и повлечет отмену ряда актов, которые действуют в настоящее время. По планам этот закон должен вступить в силу в 2024 году», — сказал Адзинов.

Трудовая миграция: почему на Украине не будет пенсий © Ukraina.ru введут единый документ, который заменит все существующие сейчас.

Также предполагается уточнить правила оказания медпомощи приезжим в рамках ОМС (полис обязательного медицинского страхования) и получения ими медицинских виз.

Ранее директор миграционного агентства «Мигрон» Игорь Данилов прокомментировал актуальные темы в сфере миграции в спецпроекте «Новый гражданин» YouTube-канала издания Украина.ру.

Он объяснил, какие услуги социального обеспечения получают мигранты на разных этапах легализации; насколько мигранты защищены социально; как пандемия COVID-19 повлияла на миграцию в Россию и на легализацию мигрантов внутри страны.