«Он затрагивает правоотношения, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью иностранных граждан, и повлечет отмену ряда актов, которые действуют в настоящее время. По планам этот закон должен вступить в силу в 2024 году», — сказал Адзинов.
Для мигрантов введут единый документ, который заменит все существующие сейчас.
Также предполагается уточнить правила оказания медпомощи приезжим в рамках ОМС (полис обязательного медицинского страхования) и получения ими медицинских виз.
Ранее директор миграционного агентства «Мигрон» Игорь Данилов прокомментировал актуальные темы в сфере миграции в спецпроекте «Новый гражданин» YouTube-канала издания Украина.ру.
Он объяснил, какие услуги социального обеспечения получают мигранты на разных этапах легализации; насколько мигранты защищены социально; как пандемия COVID-19 повлияла на миграцию в Россию и на легализацию мигрантов внутри страны.