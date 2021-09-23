Депутаты Верховной Рады приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Трансляцию заседания парламента 23 сентября транслировал телеканал «Рада»

В частности, законопроект, который ранее внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский, поддержали 279 депутатов.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января, — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

«Земля - олигархам»: Эксперт рассказал, как на Украине готовятся лишить крестьян земельных участков © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

Определение олигархов является прерогативой Совета национальной безопасности и обороны Украины, который возглавляет Зеленский.

Законопроект об олигархах был подан в Раду президентом Зеленским в начале июня. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.