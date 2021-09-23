Украинские власти могут вынести вопрос о введении определения и ограничений относительно олигархата в стране на всеукраинский референдум, если с принятием соответствующего законопроекта будут проблемы в Верховной Раде. Об этом 22 сентября заявил политический эксперт Андрей Золотарев в комментарии Politeka Online

«Я не исключаю того, что, если антиолигархический закон будет заторможен в Верховной Раде по каким-то аппаратным или иным причинам, это будет вплоть до референдума. Тут уже дело принципа — кто кого», — заявил он.

В четверг депутаты Рады принимают поправки к законопроекту, проголосовав за рассмотрение по статьям. Партии «Европейская солидарность» и «Голос» выступили за отвод вице-спикера Руслана Стефанчука, который ведет заседание. Они настаивают на том, что он нарушает регламент, однако большинство парламентариев высказалось против.

В Офисе президента считают, что за покушением на Шефира могут стоять олигархи © nv.ua Владимир Зеленский 2 июня внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января, — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

Накануне было совершено покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Эксперты отмечают, что к этому могут быть причастны украинские олигархи.