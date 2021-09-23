Президенты России и Украины проведут переговоры, когда у них будет четкая повестка встречи и готовность к ней обеих сторон. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 сентября, передает РИА Новости

«Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», — сказал Песков.

Зеленский сказал, когда встретится с Путиным © president.gov.ua Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским для исправления двусторонних отношений, однако отметил, что для этого Киев должен проявить политическую волю, а пока этого не видно.

На сессии Генассамблеи ООН в Вашингтоне Владимир Зеленский заявил, что встретится с Владимиром Путиным, «когда он будет готов». До этого его пресс-секретарь Сергей Никифоров отмечал, что Зеленский готов к встрече с Путиным на нейтральной территории, если будет обсуждаться вопрос «оккупации Россией части территории Украины».