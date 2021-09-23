Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 23 сентября в своем Telegram-канале поздравил Полтаву с днем города и напомнил, что по его заказу в городе развесили билборды с гетманом Мазепой и призывом «На Москву!»

«Не зря работал»: Гончаренко обрадовался написанной на него жалобе в ПАСЕ © Facebook, Алексей Гончаренко

«Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием: Полтавская битва не завершена. Помните, что именно под Полтавой происходили знаковые события, именно здесь начался путь к нашей независимости. А Российская империя начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории», — заявил Гончаренко.

Гетман Иван Мазепа, который изображен на билбордах, во время Северной войны перешел на сторону шведов. Именно казаки Мазепы, напоминает Telegram-канал Украина.ру, первыми убежали при разгроме шведов русскими войсками. На Украине Мазепа считается борцом за независимость страны.

Ранее Гончаренко разместил в Киеве билборды с надписями в духе «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали».