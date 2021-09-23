В столице Казахстана, Нур-Султане, владельцы спортивного зала подошли строже к присутствую женщин, чем талибы в Афганистане. В помещении не должно быть совместных тренировок по джиу-джитсу мужчин и девушек. Об этом в своем аккаунте в Facebook рассказала Асема Темирхан, сотрудница Назарбаев Университета и атлет-любитель

«В новом зале хозяева, религиозные товарищи, поставили условие: никаких совместных тренировок мужчин с женщинами (…). Вопрос даже не в том, что нам нельзя будет спарринговаться друг с другом — мы вообще не сможем находиться в одно время в зале», — написала она.

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Сотрудница Назарбаев Университета также напомнила, что талибы, захватившие в Афганистане власть, разделили мужчин и женщин в аудиториях университетов.

«У нас, как видите, есть люди, которые строже подходят к присутствию женщин», — добавила Темирхан.

В Казахстане власти регулярно сообщают о своих успехах в борьбе с религиозными радикализмом и экстремизмом. Так, в сентябре председатель комитета по делам религий министерства информации и общественного развития Ержан Нукежанов заверил, что 87,6% населения поддерживает государственную политики в сфере культа.

В качестве результатов работы ведомства он привел «дерадикализацию» 96% женщин, возвращенных из зон террористической активности на Ближнем Востоке.