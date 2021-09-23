«В новом зале хозяева, религиозные товарищи, поставили условие: никаких совместных тренировок мужчин с женщинами (…). Вопрос даже не в том, что нам нельзя будет спарринговаться друг с другом — мы вообще не сможем находиться в одно время в зале», — написала она.
Темирхан привела также рассказ другой спортсменки, которую не пустили даже посмотреть на соревнования мужчин.
Сотрудница Назарбаев Университета также напомнила, что талибы, захватившие в Афганистане власть, разделили мужчин и женщин в аудиториях университетов.
«У нас, как видите, есть люди, которые строже подходят к присутствию женщин», — добавила Темирхан.
В Казахстане власти регулярно сообщают о своих успехах в борьбе с религиозными радикализмом и экстремизмом. Так, в сентябре председатель комитета по делам религий министерства информации и общественного развития Ержан Нукежанов заверил, что 87,6% населения поддерживает государственную политики в сфере культа.
В качестве результатов работы ведомства он привел «дерадикализацию» 96% женщин, возвращенных из зон террористической активности на Ближнем Востоке.