Землетрясение магнитудой 4,3 и расчетной интенсивностью 5, центр которого находился на глубине 6 км, произошло на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей Украины возле города Чортков. Об этом 23 сентября сообщается на сайте Главного центра специального контроля страны

Приборы зарегистрировали толчки в 6:17. В 100 км от эпицентра люди в помещениях ощущали легкое покачивание. Экс-министр рассказал, как Украина превращается в Сомали © скриншот с видео "112 Украина"

«По классификации землетрясение относится к "умеренному": чувствуется людьми внутри помещения, предметы, которые висят, сильно колеблются, картины сдвигаются с места. Ощутимые колебания сходны с колебаниями, образованными падением тяжелых предметов внутри здания», — говорится в сообщении.

По информации жителей, больше всего сообщений о сотрясениях ощущались в Чорткове и близлежащих селах. Данное землетрясение ощущалось также в населенных пунктах Каменец-Подольский и Дунаивцы на расстояниях от эпицентра 65-80 км.

Подобной силы землетрясения в Тернопольской области Украины регистрировались и ранее. В частности, последний из них был зарегистрирован 3 января 2002 года в районе пгт Микулинци Теребовлянского района с магнитудой 4,3 на глубине 6 км.