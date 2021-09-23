Палата представителей Конгресса США приняла правки в оборонный бюджет — в них вошли санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом 23 сентября на своей странице в Facebook сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко

Он напомнил, что администрация президента США Джо Байдена сразу после инаугурации в январе 2021 года решила воспользоваться правом сделать исключение из законодательства о санкциях для оператора газопровода со «странной аргументацией».

«Мы продолжаем убеждать администрацию США, что как раз из соображений национальной безопасности США, Европы, Украины, всего свободного мира нужно срочно наложить эти санкции. Есть положительные сдвиги», — отметил Витренко.

«Северный поток — 2»: Польша надеется помешать сертификации проекта, а Россия готова ослабить «Газпром» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее стало известно, что Комитет по правилам Палаты представителей Конгресса США одобрил ряд положений в бюджете на оборону, согласно которым Байдена обяжут ввести санкции против всех компаний и лиц, которые были причастны планированию, строительству и вводу в эксплуатацию «Северного потока — 2».