Он напомнил, что администрация президента США Джо Байдена сразу после инаугурации в январе 2021 года решила воспользоваться правом сделать исключение из законодательства о санкциях для оператора газопровода со «странной аргументацией».
«Мы продолжаем убеждать администрацию США, что как раз из соображений национальной безопасности США, Европы, Украины, всего свободного мира нужно срочно наложить эти санкции. Есть положительные сдвиги», — отметил Витренко.
Глава «Нафтогаза» добавил, что сейчас ведется работа с Конгрессом, чтобы изменения в законодательстве не позволяли делать исключения из санкций. По его словам, позицию Украины поддержала палата представителей Конгресса США, теперь очередь за Сенатом и второй палатой Конгресса США.
Ранее стало известно, что Комитет по правилам Палаты представителей Конгресса США одобрил ряд положений в бюджете на оборону, согласно которым Байдена обяжут ввести санкции против всех компаний и лиц, которые были причастны планированию, строительству и вводу в эксплуатацию «Северного потока — 2».