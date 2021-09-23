Избитый 1 августа сотрудником Управления государственной охраны (УГО) Украины Евгением Беспалым танцор певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, долгое время находившийся в коме, впервые дал комментарий о случившемся и сказал об операции, которая его ожидает. Об этом 22 сентября написал «Бульвар Гордона»

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«По сути, мозг обтянут кожей. Кость врачам, к сожалению, не получилось восстановить. Закрывать мне будут титановой пластиной. Как только она будет готова, меня сразу повезут в операционную», — сказал танцор.

Нападение на него произошло 1 августа у столичного гей-клуба «Лифт». По информации СМИ, между 22-летним артистом, вступившимся за девушку, и 28-летним УГО Евгением Беспалым возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес Гончаренко удар кулаком в голову. По другой версии конфликт произошел на почве гомофобии.

В итоге медики констатировали, что удар спровоцировал кровоизлияние в мозг, артисту сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому, а сотрудника УГО арестовали.

Через несколько дней после этого, 4 августа, его уволили с должности. Из комы Гончаренко вышел только 16 августа, однако долгое время не мог общаться с журналистами и только сейчас прокомментировал конфликт с Беспалым.

«Никаких словесных перепалок, просто человек начал нас толкать. У него были претензии. Помню, как он целенаправленно шел ударить не меня, а ее. Я просто себе бы не простил, если бы мужчина поднял руку на мою подругу. Я не умею драться, я не вступаю в конфликты. Единственное, что я смог сделать, это просто встать между ними. Правда, рад, что это был я. Момент падения я не помню», — сказал Гончаренко.

Он заявил также, что не держит на обидчика зла. Между тем, следствие продолжается, экс-сотруднику УГО грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.