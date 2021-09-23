Депутаты Верховной Рады от партии монобольшинства «Слуга народа» сняли с повестки дня скандальный законопроект, которым предлагалось повысить налоги для бизнеса. Трансляцию заседания парламента 23 сентября вел телеканал «Рада»

«Шуток не понимают»: Слуга народа рассказал о троллинге России © Facebook, Юрий Камельчук Александр Качура сообщил в Telegram, что секретариат его фракции собирает подписи за особую процедуру рассмотрения проекта Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

«Секретариат фракции "Слуга народа" начал сбор подписей народных депутатов за инициативу начать особую процедуру рассмотрения проекта Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (№ 5600)», — отметил он.

По его данным, собрано 130 из 150 необходимых голосов.

В начале июля Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений». Минфин рассчитывает повысить доходы госбюджета на сумму около 50 млрд в гривен (около 120 млрд рублей) ежегодно.

В частности, предлагается провести индексацию отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повысить ренту на добычу руды.