Известно, что порнозвезда побывала в Михайловском златоверхом соборе, где последовала традициям церкви и покрыла голову платком, а вот в своем гостиничном номере Гриффит позволила себе ходить так, как хочет, о чем свидетельствует полуобнаженное фото, опубликованное в соцсетях актрисы.
«Добро пожаловать на Украину», «Приятно видеть в своем городе», «А что она делает в Киеве?», «На научную конференцию приехала, что за вопросы», — обсудили подписчики звезды.
Ранее в локации актрисы была указана еще и Одесса, в местном отеле Гриффит тоже сделала откровенный снимок, правда, фотографа предпочла не украинского, а британского — Криса Натта.