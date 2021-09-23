Американская порноактриса Дженис Гриффит приехала в Киев. Об этом фанаты артистки нестандартного кино узнали из ее локаций, указанных на днях в Instagram

Известно, что порнозвезда побывала в Михайловском златоверхом соборе, где последовала традициям церкви и покрыла голову платком, а вот в своем гостиничном номере Гриффит позволила себе ходить так, как хочет, о чем свидетельствует полуобнаженное фото, опубликованное в соцсетях актрисы.

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Ранее в локации актрисы была указана еще и Одесса, в местном отеле Гриффит тоже сделала откровенный снимок, правда, фотографа предпочла не украинского, а британского — Криса Натта.