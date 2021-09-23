«Шефир мог сказать что-то в одной из ссор: "Слушайте, если будете давить, кто его знает, может, все-таки узнают, есть ли у тебя награда Герой России или нет". Ермак мог это намотать на ус и при первой возможности устранить Шефира», — заявил Шарий.
Он пояснил, что Шефир может знать подробности о вероятной причастности Ермака к срыву операции по задержанию вагнеровцев.
Кроме того, по мнению Шария, едва ли покушение на Шефира мог организовать для устрашения кто-то из олигархов, поскольку сам Шефир связан с олигархом Ринатом Ахметовым.
Полностью интервью можно прочитать здесь.