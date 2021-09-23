Помощник президента Украины Сергей Шефир может обладать информацией, озвучив которую через третьих лиц, он «уничтожит» главу Офиса президента Андрея Ермака. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал блогер Анатолий Шарий

«Шефир мог сказать что-то в одной из ссор: "Слушайте, если будете давить, кто его знает, может, все-таки узнают, есть ли у тебя награда Герой России или нет". Ермак мог это намотать на ус и при первой возможности устранить Шефира», — заявил Шарий.

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Кроме того, по мнению Шария, едва ли покушение на Шефира мог организовать для устрашения кто-то из олигархов, поскольку сам Шефир связан с олигархом Ринатом Ахметовым.

Полностью интервью можно прочитать здесь.