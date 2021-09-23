По мнению Шария, к идее покушения на помощника Зеленского Сергея Шефира причастен Офис президента и непосредственно его глава Андрей Ермак.
«Ермак управляет страной, Ермак управляет президентом, Ермак управляет всем. Зеленский — это пустышка, кукла глупая, и что ему скажет Ермак, то он и делает. Это известно уже всем. Ермак себя называет уже открыто вице-президентом, но это уже с ума сошел человек», — сказал Шарий.
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По словам блогера, Ермак уже настолько вошел во вкус власти и сблизился с Зеленским, что Шефир представлял для него проблему — он был «пятым колесом его, или палкой в колесе, потому что у него очень давняя связь с Зеленским по бизнесу, по всему».
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