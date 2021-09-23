Ермак возглавил украинскую группу по снижению рисков от «Северного потока-2»
Ермак возглавил украинскую группу по снижению рисков от «Северного потока-2»
© пресс-служба президента Украины
По мнению Шария, к идее покушения на помощника Зеленского Сергея Шефира причастен Офис президента и непосредственно его глава Андрей Ермак.

«Ермак управляет страной, Ермак управляет президентом, Ермак управляет всем. Зеленский — это пустышка, кукла глупая, и что ему скажет Ермак, то он и делает. Это известно уже всем. Ермак себя называет уже открыто вице-президентом, но это уже с ума сошел человек», — сказал Шарий.

Ермак управляет страной, Ермак управляет президентом, Ермак управляет всем.

Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20210923/1032304063.html

По словам блогера, Ермак уже настолько вошел во вкус власти и сблизился с Зеленским, что Шефир представлял для него проблему — он был «пятым колесом его, или палкой в колесе, потому что у него очень давняя связь с Зеленским по бизнесу, по всему».

Полностью прочитать интервью можно здесь.

 