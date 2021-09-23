Реально управляет Украиной глава Офиса президента Андрей Ермак, а президент Владимир Зеленский выполняет его указания. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил блогер Анатолий Шарий

Ермак возглавил украинскую группу по снижению рисков от «Северного потока-2» © пресс-служба президента Украины Сергея Шефира причастен Офис президента и непосредственно его глава Андрей Ермак.

«Ермак управляет страной, Ермак управляет президентом, Ермак управляет всем. Зеленский — это пустышка, кукла глупая, и что ему скажет Ермак, то он и делает. Это известно уже всем. Ермак себя называет уже открыто вице-президентом, но это уже с ума сошел человек», — сказал Шарий.



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20210923/1032304063.html Ермак управляет страной, Ермак управляет президентом, Ермак управляет всем.

По словам блогера, Ермак уже настолько вошел во вкус власти и сблизился с Зеленским, что Шефир представлял для него проблему — он был «пятым колесом его, или палкой в колесе, потому что у него очень давняя связь с Зеленским по бизнесу, по всему».

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