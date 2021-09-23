Украинским школьникам, которые уже больше года питаются по рациону, составленному поваром Евгением Клопотенко, не хватает сосисок. Об этом в эфире «1+1» 23 сентября рассказала специалист по диетическому питанию Людмила Железняк

В программе «Твой день» Железняк рассказала, что следит за всем, что попадает детям в тарелки в киевской школе №272, а также полностью изменила их питание, придумав новые комбинации блюд.

Она призналась, что больше года школа работает по меню Евгения Клопотенко, однако не все блюда из него подходят детям. Сложности также возникают с неподходящим оборудованием столовых.

Железняк отмечает, что больше всего школьники любят простую привычную украинскую кухню, например, борщ. Также дети любят котлеты, которых нет в меню Клопотенко, поэтому в него пришлось внести коррективы.

Бюджетное постное меню: что приготовить из моркови © mali maeder/Pexels

Школьное питание на Украине курирует жена президента Владимира Зеленского Елена Зеленская. По ее словам, только за последние полгода в украинских школах обнаружили более трех тысяч килограммов опасных продуктов. В связи с этим правительство решило изменить школьное меню. Формирование нового меню доверили кулинару-русофобу, активно отстаивающему украинскую идентичность борща, Евгению Клопотенко.

Первым делом из рациона школьников исключили колбасные изделия и газировку, однако пока работа в части детского питания вызывает огромное количество нареканий среди граждан страны. Украинцы регулярно жалуются на работу школьных столовых и предлагают тем, кто придумывает меню, сначала пробовать эти блюда на своих детях.