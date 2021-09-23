Певица Наталья Штурм прокомментировала историю коллеги Наташи Королевой, рассказавшей на днях о том, что она подарила свою яйцеклетку богатому другу с нетрадиционной ориентацией и в итоге стала мамой девочки. Мнение Штурм 22 сентября опубликовал Hyser

Раскрыт секрет успеха новой украинской подружки Тимати © Тимати/Инстаграм Сергеем Глушко (Тарзаном) очень хотели второго ребенка и даже прибегали к ЭКО, но тщетно. А спустя какое-то время она решила подарить одну из своих яйцеклеток, оставшихся после процедуры, своему другу с нетрадиционной ориентацией, потому что другого способа стать отцом у него не было.

В итоге два года назад на свет появилась девочка, родила ее суррогатная мать. Имя того самого друга певица не назвала, но рассказала, что он родом с Украины, переехал в США и разбогател, работая в IT-сфере.

На шоу, где Королева об этом рассказывала, присутствовал ее муж, который услышав слова о внебрачном ребенке, устроил в студии истерику.

«Неинтересно, когда врут и плохо играют. Идея неплохая, особенно в части американского миллионера. Зачем это надо было сочинять Королевой, мне понятно. А у Тарзана, скорее всего, и не спрашивали, он свою актерскую задачу попытался воплотить на шоу, типа "Я ж муж!", вышло жалко и стыдно.

По закону жанра теперь должно быть признание, что миллионер-гей на самом деле любовник Тарзана, врать, так по-крупному! Или репетируйте или не позорьтесь!» — констатировала Штурм.

К слову, СМИ предположили, что отцом дочери Королевой может быть бизнесмен Леонид Радвинский. На Западе его называют «королем домашнего порно», так как состояние он сделал на сервисе MyFreeCams. Это платформа для для вебкам-моделей, то есть сайт, где девушки показывают свои прелести на камеру, а мужчины смотрят и переводят понравившимся дамам деньги.