Президент Украины Владимир Зеленский встретился на Генассамблее ООН в США с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и передал ему список из 450 граждан Украины, которые удерживаются в Донбассе и РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента 23 сентября

«Не только в Крым и Донбасс». Военный эксперт о том, куда пойдут 9 тысяч украинских диверсантов © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

«Глава государства передал премьер-министру Великобритании список из почти 450 украинских граждан, которых незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях и в Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Также Зеленский в разговоре с Джонсоном затронул вопросы энергобезопасности и назвал «Северный поток — 2» «геополитическим оружием России». Президент Украины пригласил британского премьера в Киев.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

В саммите «Крымская платформа» приняли участие представители 46 стран. Великобританию представляла министр МИД Великобритании по делам Европы и Америки Венди Мортон.