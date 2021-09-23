Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку в создании «Крымской платформы» и «неизменное внимание к ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму».
«Глава государства передал премьер-министру Великобритании список из почти 450 украинских граждан, которых незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях и в Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Также Зеленский в разговоре с Джонсоном затронул вопросы энергобезопасности и назвал «Северный поток — 2» «геополитическим оружием России». Президент Украины пригласил британского премьера в Киев.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
В саммите «Крымская платформа» приняли участие представители 46 стран. Великобританию представляла министр МИД Великобритании по делам Европы и Америки Венди Мортон.