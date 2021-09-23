Российский рэпер Тимати съездил вместе со своей новой украинской подружкой на греческий остров Миконос, что поклонники восприняли как официальное заявление музыканта о новых отношениях. Секрет успеха уроженки Чернигова вывела на днях скандальный блогер Лена Миро

Звезда «Сватов» рассказала о «Секретных материалах» сериала © кадр из сериала "Сваты" Сашу Донни, правда, девушка молодая, и ей еще предстоит поработать над собой. При этом главным недостатком Донни Миро назвала «излишне аппетитную грудь».

«У Саши — отличное тело, но она не умеет его подать. Купальник со шнуровкой смотрится дешево, как, впрочем, и непропорционально огромные силиконовые шары. Вообще, делать грудь в 19 лет — тупо: силикон напрочь убивает прелесть молодости. Странная эта Саша: такая молоденькая, а вкус — как у пергидрольной тетки из 90-х», — заявила Миро.

Однако блогерша уверена, что в остальном Донни все делает правильно и ее ждет успех, в отличие от бывших пассий рэпера, которые, считает Миро, никак не оставляют мечту вернуть былое.

Саша Донни — уроженка Чернигова, ее настоящее имя Александра Донец, по разным данным девушке 19 или 20 лет. Она закончила школу с углубленным изучением иностранных языков, а также стала кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. Несмотря на спортивные успехи, украинка сделала выбор в пользу модельного бизнеса и блогинга.