Украинская полиция установила место расположения стрелка, чуть не убившего первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщил 23 сентября директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в своем Facebook

Шефир дал пресс-конференцию спустя несколько часов после обстрела его автомобиля © РИА Новости, Стрингер

«Допрошены свидетели — грибники, которые были неподалеку, и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира. Их показания о характере звука стрельбы довольно похожи. Изъяты на исследование и ветки, сломанные, вероятно, самим стрелком при подготовке сектора обстрела. Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Будут искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может, и нет. В очень похожем и, к сожалению, успешном для преступников покушении на Амину Окуеву 30 октября 2017 сброшенное во время отхода стрелком оружие — довольно редкий у нас армейский автомат фирмы "Чешская Брно" — нашли в лесополосе через трое суток после убийства. Из него в трех местах удалось выделить ДНК ныне подсудимого Редькина», — написал Шевченко.

Также в МВД указали на особый тип патронов, которые были использованы снайпером.

«Это боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Такие нечасто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем — производства Венгрии, но сам патрон — возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пули… Уже в данный момент очевидно, что боеприпасы выбраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка», — заверил руководитель департамента.

Амина Окуева — участница войны на востоке Украины. На нее было совершено два покушения. Летом 2017 года на улице Кирилловской в Киеве нападающий под видом журналиста французского издания во время встречи с Окуевой и ее супругом в автомобиле открыл огонь. Окуева не пострадала. Однако осенью того же года она умерла возле поселка Глеваха в Киевской области в результате полученных ранений. Во время диверсионного нападения автомобиль, в котором находились Осмаев и Окуева, был обстрелян на железнодорожном переезде.

Накануне около 10 утра было совершено нападение на автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Его обстреляли возле села Лесники, что недалеко от Киева. По машине выпустили, предварительно, автоматную очередь. В корпус попало около 19 пуль. В результате нападения пострадал водитель, сам Шефир в шоковом состоянии, но не пострадал. Правоохранители проводят спецоперацию по задержанию преступников. В Офисе президента нападение назвали «попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды».