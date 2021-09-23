Гончаренко сообщил, что, по его сведениям, на днях руководитель отдела конституционной юстиции Секретариата Венецианской комиссии Шнутц Рудолф Дурр провел в Киеве встречу с членами Офиса президента.
«Дурр настойчиво рекомендовал властям воздержаться от голосования по законопроекту. Венецианская комиссия считает, что принятие законопроекта в условиях отсутствия заключения комиссии будет крайне негативным сигналом западным партнерам, особенно учитывая то, что Украина взяла на себя обязательство приводить законодательство к европейскому образцу», — написал Гончаренко.
По его словам, власти «пытаются форсировать голосование и запугать депутатов», используя ситуацию вокруг покушения на помощника Зеленского Сергея Шефира.
Ранее депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк в Telegram опубликовал ответ Венецианской комиссии Разумкову. В письме говорится, что комиссия предоставит заключение по законопроекту об олигархах после 15 декабря.