Верховная Рада Украины получила от Венецианской комиссии рекомендацию отложить рассмотрение законопроекта об олигархах до получения выводов комиссии. Об этом 22 сентября в Telegram-канале написал депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко

Разумкова подловили на хитрости: хочет сорвать голосование по деолигархизации © Дмитрий Разумков/Фейсбук Шнутц Рудолф Дурр провел в Киеве встречу с членами Офиса президента.

«Дурр настойчиво рекомендовал властям воздержаться от голосования по законопроекту. Венецианская комиссия считает, что принятие законопроекта в условиях отсутствия заключения комиссии будет крайне негативным сигналом западным партнерам, особенно учитывая то, что Украина взяла на себя обязательство приводить законодательство к европейскому образцу», — написал Гончаренко.

По его словам, власти «пытаются форсировать голосование и запугать депутатов», используя ситуацию вокруг покушения на помощника Зеленского Сергея Шефира.

Ранее депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк в Telegram опубликовал ответ Венецианской комиссии Разумкову. В письме говорится, что комиссия предоставит заключение по законопроекту об олигархах после 15 декабря.