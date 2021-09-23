Звезда сериала «Сваты», уроженка Донецка Татьяна Кравченко, поделилась с фанатами информацией о том, как проходит заключительный этап подготовки фильма к эфиру. Соответствующий пост она выложила в Instagram 22 сентября

«Врать не буду»: уехавший на Украину актер Горбунов назвал условие для возвращения в Россию © Алексей Горбунов/Инстаграм Кравченко показала кадр из монтажной студии, где сейчас ведется работа по цветокоррекции видео, «приводят в порядок» и главную героиню ленты Валентину Будько, сыгранную Кравченко.

«"Секретные материалы". А если серьезно, то фото это сделано во время тонировки. Моя Валюха снова нервничает», — рассказала актриса.

«Не передать словами, как мы ждем!», «Самый любимый на свете сериал», «А пока пересматриваем старые серии», «Татьяна, спасибо! Вы супер», — отреагировали подписчики.

Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году, а шестой — в 2013-м. С тех пор съемочная группа пыталась довести начатое до конца, выпустив заключительный седьмой сезон.

Однако все время что-то мешало: сначала артистам запретили въезд на Украину, пришлось перенести съемочную площадку в Белоруссию, там работу остановили политические волнения, потом процесс откладывали из-за пандемии, и только в Грузии последние серии, наконец, удалось доснять.

Пока точная дата выхода финального сезона «Сватов» не названа, известно только, что зрители смогут увидеть долгожданные серии уже в этом году.