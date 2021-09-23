В Одесской области 12-летний школьник поджег храм, чтобы отомстить одному из одноклассников. Об этом в среду, 22 сентября, сообщила пресс-служба региональной Нацполиции

Инцидент произошел в селе Иванчанка Болградского района. В результате возгорания было повреждено здание и имущество храма. Огонь погасили местные жители, во время пожара никто не пострадал.

Мужчина поджег себя на параде ко Дню независимости Украины © -gregg- / flickr

Поскольку мальчик несовершеннолетний, на его родителей, которые также попадали в поле зрение полиции за неисполнение родительских обязанностей, будет возбуждено еще одно аналогичное дело.