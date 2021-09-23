Инцидент произошел в селе Иванчанка Болградского района. В результате возгорания было повреждено здание и имущество храма. Огонь погасили местные жители, во время пожара никто не пострадал.
Полицейские выяснили, что к поджогу церкви причастен 12-летний местный житель. Подросток признался в содеянном и объяснил, что так хотел отомстить своему однокласснику, сыну священника, который якобы постоянно над ним издевался.
Поскольку мальчик несовершеннолетний, на его родителей, которые также попадали в поле зрение полиции за неисполнение родительских обязанностей, будет возбуждено еще одно аналогичное дело.