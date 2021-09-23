Украинский врач-педиатр и ведущий Евгений Комаровский сделал заявление о том, что карантин в стране только на бумаге, а в реальности почти никто не соблюдает санитарные запреты. Слова доктора 22 сентября привел «ГлавРед»

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«У нас как минимум 40-45 процентов населения Украины, по-видимому, имеет уже антитела, плюс вакцинация 10 миллионов человек, плюс, если мы будем продолжать вакцинацию, в конце концов, точно через полгода-год придем к тому, что у каждого гражданина будут антитела. Поэтому сейчас надо не угробить экономику, не угробить детей без образования, не потерять то, что есть — врачей, учителей… Надо просто вкладывать деньги в помощь», — сказал Комаровский.

Правда, врач оговорился, что люди старшего поколения в стране крайне неактивно принимают участие в вакцинации, что может несколько затормозить процесс выработки коллективного иммунитета. Решить этот вопрос педиатр предложил с помощью материального вознаграждения за две прививки каждому пенсионеру.

В конце концов врач вывел формулу украинского варианта прохождения эпидемии, заявив, что в шведской версии можно почти все, в европейской — почти ничего, а в украинской — «по закону ничего нельзя, но на самом деле все можно».