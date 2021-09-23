Бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил, что спикер парламента Дмитрий Разумков специально поставил голосование по законопроектам о деолигархизации на утро, чтобы не все депутаты успели проголосовать. Об этом он написал в своем Telegram-канале 23 сентября



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Ранее Разумков отправил проект закона об олигархах на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Согласно законопроекту в нынешней редакции, признать человека олигархом может только Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Против закона, как противоречащего Конституции и нарушающего права человека, выступили ряд депутатов и омбудсмен Украины Людмила Денисова.Согласно законопроекту в нынешней редакции, признать человека олигархом может только Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Против закона, как противоречащего Конституции и нарушающего права человека, выступили ряд депутатов и омбудсмен Украины Людмила Денисова. на экспертизу в Венецианскую комиссию.

«Любой депутат знает, что первые проекты имеют высокие риски провала, потому что не все депутаты успевают к рассмотрению на 10 утра. Поэтому зачастую первыми ставят вопросы ратификаций и другие бесконфликтные проекты, чтобы было легче собрать большинство с учетом других фракций», — написал Лещенко.

Бег по кругу. Почему «Слуги народа» торопятся с законом о деолигархизации © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Разумков отправил законопроект об олигархах на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Согласно законопроекту в нынешней редакции, признать человека олигархом может только Совет национальной безопасности и обороны. Против закона, как противоречащего Конституции и нарушающего права человека, выступили ряд депутатов и омбудсмен Украины Людмила Денисова.