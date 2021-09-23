Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 22 сентября в ходе визита в Нью-Йорк потребовал от ООН четкое объяснение, почему организация не приняла участие в саммите «Крымской платформы», передает РИА Новости

Кулеба отказался разрывать дипломатические отношения с Россией © Facebook Dmytro Kuleba

При этом он отметил, что украинская сторона услышала о поддержке территориальной целостности страны.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа в Киеве. Его посетили делегаты из 46 стран, в том числе 9 президентов. По итогам форума была подписана декларация, в которой участники мероприятия осудили «незаконную аннексию Крыма».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.