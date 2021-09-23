Ранее Франция отменила торжества по случаю военного праздника в своем посольстве в США после того, как из-за американцев Париж лишился многомиллиардного контракта на поставку подлодок Австралии. В связи с этим некоторые эксперты заговорили о том, что Франция готова активизировать отношения с Китаем и Россией.
Эксперт уточнила, что представители комиссии приехали, посмотрели, на это, потратили деньги, и их сложно заподозрить в предвзятости, их доклад должен был привести к пересмотру французской политики, но этого не произошло.
«Вообще, во Франции очень мало СМИ, которые могут транслировать точку зрения, независимую от официального мейнстрима. А французский мейнстрим мало чем отличается от мейнстрима Евросоюза: для них Украина — это страна, которая «борется» с Россией и движется к демократии. Там даже можно встретить публикации о том, что на Украине растет ВВП. Хотя понятно, что рост ВВП за счет роста благосостояния кучки граждан — не показатель. Но эту тему обсуждать не будут. Для них важна «угроза» тандема России и Китая», — подчеркнула Орленко.
Проблема в том, что политики во Франции меньше всего думают о своей стране и своем народе. Для них главное — остаться в мейнстриме и сохранить политическую карьеру. Это не значит, что там нет достойных политиков, но допускались до управления люди определенного склада ума и характера, пояснила публицист.
Но во Франции есть силы, которые предлагают выйти из НАТО, и та же газета L'Humanité — одна из немногих, которая объективно пишет о внутреннем расколе на Украине, и что именно это является главной проблемой страны, тем более, что во Франции тоже есть серьезный внутренний раскол, заключила собеседница издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.