Когда парламентская комиссия Франции делала официальный доклад об угрозе ультраправых организаций на Украине, реакция на это со стороны властей была минимальной. Об этом рассказала редактор российского филиала французской газеты «Юманите» Олеся Орленко в интервью изданию Украина.ру

Олеся Орленко: Франция понимает, что нужно бросить США и уйти к России, но французское политическое поле зачищено © vk.com, Олеся Орленко

Эксперт уточнила, что представители комиссии приехали, посмотрели, на это, потратили деньги, и их сложно заподозрить в предвзятости, их доклад должен был привести к пересмотру французской политики, но этого не произошло.

«Вообще, во Франции очень мало СМИ, которые могут транслировать точку зрения, независимую от официального мейнстрима. А французский мейнстрим мало чем отличается от мейнстрима Евросоюза: для них Украина — это страна, которая «борется» с Россией и движется к демократии. Там даже можно встретить публикации о том, что на Украине растет ВВП. Хотя понятно, что рост ВВП за счет роста благосостояния кучки граждан — не показатель. Но эту тему обсуждать не будут. Для них важна «угроза» тандема России и Китая», — подчеркнула Орленко.

Проблема в том, что политики во Франции меньше всего думают о своей стране и своем народе. Для них главное — остаться в мейнстриме и сохранить политическую карьеру. Это не значит, что там нет достойных политиков, но допускались до управления люди определенного склада ума и характера, пояснила публицист.

Но во Франции есть силы, которые предлагают выйти из НАТО, и та же газета L'Humanité — одна из немногих, которая объективно пишет о внутреннем расколе на Украине, и что именно это является главной проблемой страны, тем более, что во Франции тоже есть серьезный внутренний раскол, заключила собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.