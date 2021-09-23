«Из них детей — 667, медработников — 175. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 2 070 человек; летальных случаев — 123», — говорится в материале.
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой областях (520), в Киеве (467) и Днепропетровской области (456).
Днем ранее сообщалось о 6 754 новых случаев заболевания, 21 сентября — о 5 159 случаев.
Всего за период пандемии на Украине заболели 2 370 425 человек, летальных случаев — 55 284.