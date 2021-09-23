На Украине за минувшие стуки зафиксировали 7 866 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщило 23 сентября министерство здравоохранения страны

Коронавирус убил почти 55 тысяч украинцев © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой областях (520), в Киеве (467) и Днепропетровской области (456). Днем ранее сообщалось о 6 754 новых случаев заболевания, 21 сентября — о 5 159 случаев. Всего за период пандемии на Украине заболели 2 370 425 человек, летальных случаев — 55 284.