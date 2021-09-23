Президент Украины Владимир Зеленский, уходя из штаб-квартиры ООН, где он выступал на сессии Генассамблеи, заявил журналистам, когда встретится с лидером РФ Владимиром Путиным, передает 23 сентября РИА Новости

Карасев: До Зеленского начинает доходить то, что понял Путин 15 лет назад © скриншот с видео NEWSONE

Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что разговор с Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти. Кулеба также заявлял, что Киев готов ко встрече Зеленского и Путина, однако складывается впечатление, что Москва избегает этой встречи.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно.

Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что Киев не направлял по официальным каналам предложение о встрече.