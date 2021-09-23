Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Дом» 22 сентября заявил, что разрывать дипотношения с Москвой из-за выборов в Госдуму в Крыму и на неподконтрольной Киеву территории Донбасса сейчас неразумно

Кулеба рассказал о «любовном треугольнике», в который попала Украина © скриншот видео Facebook

«Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу, потому что разрыв дипотношений — это высшая мера наказания. Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы от этого ноль. У нас и так отношений де-факто нет, если кто-то этого не заметил, а идти просто так и разрывать — это неразумный шаг», — сказал Кулеба.

Политик уточнил, что выступает за резкие шаги, однако они должны быть продуманными и своевременными, а просто «бегать, махать руками и разрывать отношения» — это неэффективно.

На днях Верховная Рада отказалась признать результаты выборов в Госдуму, которые проходили в России с 17 по 19 сентября, так как крымчане приняли участие в голосовании.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.