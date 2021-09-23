По его словам, это следовало сделать в 2014 году.
«Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу, потому что разрыв дипотношений — это высшая мера наказания. Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы от этого ноль. У нас и так отношений де-факто нет, если кто-то этого не заметил, а идти просто так и разрывать — это неразумный шаг», — сказал Кулеба.
Политик уточнил, что выступает за резкие шаги, однако они должны быть продуманными и своевременными, а просто «бегать, махать руками и разрывать отношения» — это неэффективно.
На днях Верховная Рада отказалась признать результаты выборов в Госдуму, которые проходили в России с 17 по 19 сентября, так как крымчане приняли участие в голосовании.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.