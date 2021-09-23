Он привел в пример разговор с главой украинского министерства иностранных дел (МИД) Дмитрием Кулебой, который обещал ему, что лидер Турции приедет на саммит «Крымская платформа».
«Я его еще этим упрекал, что вы все это под Эрдогана делаете. Он говорит: "Нет, Эрдоган просто первый подтвердил участие". И не приехал», — сказал парламентарий.
Также депутат указал, что в скором времени президент Турции встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
«Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши "Байрактары", пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас особо мы не будем», — заключил Волошин.
Ранее Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины. Он также указал на необходимость прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар.