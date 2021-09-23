Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-настоящему не уважает Украину, а лишь использует страну в своих целях. Об этом 22 сентября в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной Рады Олег Волошин

Крым не помеха: Эрдоган ведёт переговоры одновременно и с Путиным, и с Зеленским © president.gov.ua Дмитрием Кулебой, который обещал ему, что лидер Турции приедет на саммит «Крымская платформа».

«Я его еще этим упрекал, что вы все это под Эрдогана делаете. Он говорит: "Нет, Эрдоган просто первый подтвердил участие". И не приехал», — сказал парламентарий.

Также депутат указал, что в скором времени президент Турции встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

«Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши "Байрактары", пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас особо мы не будем», — заключил Волошин.

Ранее Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины. Он также указал на необходимость прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар.