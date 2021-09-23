Канцлер Германии Ангела Меркель в январе 2021 года отклонила телефонный звонок Джо Байдена, желавшего сделать свой первый звонок в качестве президента США именно ей. Об этом на днях сообщила газета Wall Street Journal

Джо Байден: кто он © REUTERS, Kevin Lamarque Ангеле Меркель, что стало бы сигналом возвращения к трансатлантической стабильности после нестабильности эпохи Трампа… У канцлера Германии были другие планы. Она отклонила предложение звонка в ту пятницу днем, потому что должна была уехать в свой загородный коттедж под Берлином», — говорится в материале.

По данным газеты, Меркель отвергла символические жесты американской стороны как неуместные и попросила своих помощников назначить другую встречу. В результате разговор состоялся в понедельник, 25 января, когда канцлер вернулась на работу. А первым, кому позвонил Байден, стал премьер Канады Джастин Трюдо. С ним президент США поговорил 23 января.

Президент США Джо Байден вступил в должность 20 января 2021 года.

Меркель не будет переизбираться на новый срок и обещает уйти из политики. Выборы в бундестаг состоятся в Германии 26 сентября, по итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер.