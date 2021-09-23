Речь идет об опасениях относительно того, что после эксплуатации газопровода транзит российского газа через Украину может прекратиться.
«Для нас "Северный поток-2" остается исключительно экономическим проектом. Мы не собираемся использовать его, как говорят украинцы, в каких-то геополитических расчетах. Нам этого не нужно», — отметил дипломат.
Руденко добавил, что десятилетия сотрудничества Москвы со странами Европейского союза в газовой сфере показали, что российская сторона не использует газовый фактор в качестве инструмента давления или влияния на политику.
При этом украинские политики и эксперты неоднократно обвиняли Россию в обратном. Так, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман предсказал Европе «ценовое цунами» из-за поддержки «Северного потока-2» Германией и Австрией.
Газ в Европе действительно рекордно подорожал: 20 сентября стоимость топлива взлетела до 900 долларов за тысячу кубометров, а 15 сентября она приблизилась к тысяче долларов за тысячу кубометров.