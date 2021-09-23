Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН процитировал своего российского коллегу Владимира Путина, но ошибочно указал, что эта цитата относится к «мюнхенской речи» 2007 года. Его слова опубликовали 23 сентября на president.gov.ua

«И я готов объяснить почему. Потому что в мире никто больше не чувствует себя в безопасности <…> И не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной», — уточнил Зеленский.

После этого он перешел на русский язык и процитировал Путина.

«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше и больше диктата, и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства», — сказал Зеленский.

После этого Зеленский заверил, что произнесенная им цитата — «слова президента России Владимира Путина, сказанные в Мюнхене в 2007-м году и на Генассамблее ООН в 2015 году».

При этом глава украинского государства заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же слова о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странам и свободы слова.

Приведенные украинским президентом слова — действительно отрывок из выступления Путина в ГА ООН в 2015 году, но не имеющий отношения к «мюнхенской речи». В частности, президент России, выступая на Генассамблее, говорил об опасности подрыва авторитета ООН.

Во вторник, 21 сентября, началась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ней принимают участие главы государств и министры. Впервые с начала пандемии встреча проходит в очном формате. В ходе своего выступления Зеленский раскритиковал ООН за неспособность решать глобальные проблемы: борьбу с коронавирусом, терроризмом и т.д. Он сравнил организацию с «супергероем на пенсии, который забыл, что он мог сделать».