По словам Милявской, ее пенсия составляет 23 тысячи рублей, это чуть меньше 8,5 тысяч гривен, а вот выплата Пугачевой больше — 46 тысяч рублей, что в гривнах почти 17 тысяч, все дело в том, что у примадонны есть статус народной артистки, а у Лолиты — нет.
«Все эти звания — всего лишь прибавка к пенсии», — заметила Милявская, заявив, что никогда не гналась за орденами и медалями.
В том же интервью певица также рассказала, как научилась не обращать внимания на хейтеров, называющих ее плохой матерью, и прокомментировала свой запрет на въезд на территорию Украины, где сейчас живут ее мать и дочь.