Уроженка Украины 57-летняя певица Лолита Милявская на днях приняла участие в шоу «Антонимы» Антона Красовского, где назвала свою пенсию и выплату по старости, которую получает ее коллега Алла Пугачева

«Коллаборации с агрессором»: Кондратюк обратился к Зеленскому с предложением © Facebook Игорь Кондратюк

«Все эти звания — всего лишь прибавка к пенсии», — заметила Милявская, заявив, что никогда не гналась за орденами и медалями.

В том же интервью певица также рассказала, как научилась не обращать внимания на хейтеров, называющих ее плохой матерью, и прокомментировала свой запрет на въезд на территорию Украины, где сейчас живут ее мать и дочь.