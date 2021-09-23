Российская актриса и ведущая Лариса Гузеева прокомментировала украинский вопрос в ходе большого интервью программе «Скажи Гордеевой». Эфир вышел на платформе YouTube 22 сентября

«Коллаборации с агрессором»: Кондратюк обратился к Зеленскому с предложением © Facebook Игорь Кондратюк

Артистка пояснила, что слишком строга, и взяв бразды правления в свои руки, тут же принялась бы ужесточать всевозможные меры, например, вернула бы смертную казнь.

Ведущая напомнила, что единственным пересечением Гузеевой с властью пока была должность доверенного лица мэра Москвы Сергея Собянина, что актриса отказалась комментировать.

Позже, уже в обсуждении личных тем, в вопросе, будет ли она «либеральной бабушкой», Гузеева решила вернуться к теме политики.

«Я вообще не либерал, я — крымнаш, мой! Мне очень нравится Москва, мне нравится, что происходит. Да, я ватница абсолютная», — сказала Гузеева, пояснив, что зря ранее отказалась отвечать на политические вопросы.