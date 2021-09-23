Ведущая просила у артистки, может ли женщина быть президентом, и хотела ли бы сама Гузеева возглавить страну. Ведущая ответила, что управлять государствами — дело мужское, а по поводу своего похода в политику заявила: «Меня к власти вообще нельзя допускать».
Артистка пояснила, что слишком строга, и взяв бразды правления в свои руки, тут же принялась бы ужесточать всевозможные меры, например, вернула бы смертную казнь.
Ведущая напомнила, что единственным пересечением Гузеевой с властью пока была должность доверенного лица мэра Москвы Сергея Собянина, что актриса отказалась комментировать.
Позже, уже в обсуждении личных тем, в вопросе, будет ли она «либеральной бабушкой», Гузеева решила вернуться к теме политики.
«Я вообще не либерал, я — крымнаш, мой! Мне очень нравится Москва, мне нравится, что происходит. Да, я ватница абсолютная», — сказала Гузеева, пояснив, что зря ранее отказалась отвечать на политические вопросы.