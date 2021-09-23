Ранее частью экспертов высказывалось мнение, что кандидат от социал-демократической партии Германии Олаф Шольц более приемлем для России на посту канцлера.
«Кто бы ни стал канцлером, немцы [принуждать Украину к миру] не будут. Они займут позицию наблюдателя и будут требовать, чтобы Россия продолжала давить… Германия не будет проявлять инициативу», — подчеркнул Сосновский.
Эксперт заявил, что Украина вообще отсутствует в немецкой повестке. Простых немцев интересуют только гуманитарные вопросы и вопрос газоснабжения Германии, как напрямую связанный с проблемой отопления.
Полностью интервью можно прочитать здесь.