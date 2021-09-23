Результаты парламентских выборов не повлияют на восточную политику Берлина. Украинский вопрос не стоит в повестке дня Германии, рассказал член-корреспондент РАЕН, эксперт по Германии Александр Сосновский в интервью Украина.ру

Россия - Германия: сотрудничество после обновления. Что ждет Украину? © AP, Michael Probst Олаф Шольц более приемлем для России на посту канцлера.

«Кто бы ни стал канцлером, немцы [принуждать Украину к миру] не будут. Они займут позицию наблюдателя и будут требовать, чтобы Россия продолжала давить… Германия не будет проявлять инициативу», — подчеркнул Сосновский.

Эксперт заявил, что Украина вообще отсутствует в немецкой повестке. Простых немцев интересуют только гуманитарные вопросы и вопрос газоснабжения Германии, как напрямую связанный с проблемой отопления.

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