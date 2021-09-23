Ранее стало известно, что Одесский припортовый завод останавливает производство из-за резкого роста цены на газ и долга госпредприятия перед газораспределительной компанией «Одессагаз». Госпредприятие заявило, что компания-поставщик давальческого сырья «Агро Газ Трейдинг» уведомила ОПЗ о сокращении поставок газа из-за ситуации на рынке природного газа.
Вопрос о банкротстве завода стоит уже достаточно давно, однако в последнее время новости скорее положительные, поскольку завод удалось запустить, наладить его нормальную работу, уточнил эксперт.
«Однако сейчас сложно говорить о том, что может быть в дальнейшем, нужно смотреть на развитие ситуации», — указал Ткачев.
Что касается ситуации в городе в целом, то отношение к украинским властям в Одессе остается скептическим, а происходящие события и информация о том, что будут расти цены на отопление, газ и так далее, не способствуют изменению этого отношения, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.