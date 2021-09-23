Припортовый завод встал из-за высоких цен на газ, хотя это в какой-то мере странно, так как они работают по давальческим схемам (когда предприятие получает от заказчика сырье и деньги на его обработку, отдавая выработанную продукцию заказчику). Об этом рассказал главный редактор одесского интернет-издания «Таймер» Юрий Ткачев в интервью Украина.ру

Юрий Ткачев: кто он © скриншот с видео "Dumskaya TV" / скриншот с видео "Dumskaya TV" / Перейти в фотобанк

Вопрос о банкротстве завода стоит уже достаточно давно, однако в последнее время новости скорее положительные, поскольку завод удалось запустить, наладить его нормальную работу, уточнил эксперт.

«Однако сейчас сложно говорить о том, что может быть в дальнейшем, нужно смотреть на развитие ситуации», — указал Ткачев.

Что касается ситуации в городе в целом, то отношение к украинским властям в Одессе остается скептическим, а происходящие события и информация о том, что будут расти цены на отопление, газ и так далее, не способствуют изменению этого отношения, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.