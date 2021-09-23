Единственное позитивное, что Владимир Зеленский привёз из Вашингтона, — это уверенность, что на следующих президентских выборах на Украине Белый дом будет ставить на него. Об этом рассказал президент Центра глобальных интересов (США) Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Владимира Зеленского в США, где он встречался с американским президентом Джо Байденом. В итоговых заявлениях, что американских, что украинских, наблюдатели нашли упоминание нормандского формата, а вот упоминания Минских соглашений нет. Некоторые эксперты интерпретировали это таким образом, что американцы разрешили украинцам Минские соглашения не соблюдать. Мало того, они считают, что Зеленскому, таким образом, выдана индульгенция на наступление на Донбассе.

Эксперт пояснил, что это связано не с тем, что действующий украинский президент проявил удивительную эффективность, а скорее потому, что Вашингтон пока не видит другой альтернативы.

«Да и искать эту альтернативу у Вашингтона большой политической воли нет. Конечно, эта альтернатива может появиться сама внутри Украины, и Вашингтон будет её оценивать. Тогда у Зеленского могут быть проблемы. Но сама эту альтернативу администрация Бадена искать не будет», — указал Злобин.

Зеленский сегодня вполне устраивает США, и если Зеленскому и его команде нужна помощь Вашингтона, то Вашингтону тоже кое-что нужно от Зеленского. А именно, чтобы он не сильно осложнял жизнь администрации Байдена, заключил собеседник издания.

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