Ранее в некоторые эксперты высказывали мнение, что силы Донбасса остановились на той линии, на которой они сейчас стоят, потому что по территории Украины проходит газопровод, который идет от российских газовых месторождений в Европу, и поэтому если на территории Украины развернутся боевые действия, то вопрос поставок российского газа в Европу будет под вопросом. Сейчас достроен «Северный поток-2», транзит российского газа через территорию Украины уменьшится в разы, и считается, что теперь будет легче в ответ на украинские провокации начать полномасштабные боевые действия.
«Нефтепровод проходит по территории Луганской области. Это Лисичанский участок, протяженностью 320 км. Он идет с Ростовской области на Кременчуг. Это единственная магистральная коммуникация, которая связывает Россию и Украину. Она локальная, заканчивается в Кременчуге, на кременчугском НПЗ. Насколько помню, с начала боевых действий нефтепровод не работает, нефть не поставляется. По Донецкой же области магистральные газопроводы не проходят», — уточнил эксперт.
Ходаковский подчеркнул, что было бы абсурдно ставить такое событие, как война между двумя де-юре государствами, но, по сути, внутри одного народа, в зависимость от местоположения газопровода, на самом деле все сложнее.
По его мнению, все дело в бывшем помощнике президента РФ Владиславе Суркове, который управлял тогда политическими процессами в Донбассе, по считал, что было бы неверно получить бонус в виде Донецкой и Луганской областей по их административным границам, потеряв любые перспективы диалога с Украиной и переформатирование Украины будет не рационально.
Политические соображения оказались тогда приоритетными, и принятое впоследствии президентом России Владимиром Путиным решение об отстранении Суркова от украинского направления, стало результатом оценки тогдашней деятельности последнего, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.