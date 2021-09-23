Если бы силы ДНР вышли на границы Донецкой области в 2014 году, то газопроводу на Украину это бы точно никак не помешало — магистрали не проходят по ее территории. Нефтепровод проходит по территории Луганской области. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский: кто он © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Нефтепровод проходит по территории Луганской области. Это Лисичанский участок, протяженностью 320 км. Он идет с Ростовской области на Кременчуг. Это единственная магистральная коммуникация, которая связывает Россию и Украину. Она локальная, заканчивается в Кременчуге, на кременчугском НПЗ. Насколько помню, с начала боевых действий нефтепровод не работает, нефть не поставляется. По Донецкой же области магистральные газопроводы не проходят», — уточнил эксперт.

Ходаковский подчеркнул, что было бы абсурдно ставить такое событие, как война между двумя де-юре государствами, но, по сути, внутри одного народа, в зависимость от местоположения газопровода, на самом деле все сложнее.

По его мнению, все дело в бывшем помощнике президента РФ Владиславе Суркове, который управлял тогда политическими процессами в Донбассе, по считал, что было бы неверно получить бонус в виде Донецкой и Луганской областей по их административным границам, потеряв любые перспективы диалога с Украиной и переформатирование Украины будет не рационально.

Политические соображения оказались тогда приоритетными, и принятое впоследствии президентом России Владимиром Путиным решение об отстранении Суркова от украинского направления, стало результатом оценки тогдашней деятельности последнего, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.