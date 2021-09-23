По своим техническим характеристикам новейшие подводные лодки России в полной мере соответствуют новейшим американским подводным лодкам и превосходят подводные лодки остальных стран мира, но их очень мало. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков: В ответ на новый союз Китай вступит в военный блок с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов Яков Кедми заявил, что создание американо-британо-австралийского военного блока AUKUS и планы США поставить Австралии новый атомный подводный флот могут привести к появлению новых угроз для России со стороны Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока.

Из открытых источников известно о существовании только одной такой подводной лодки 885 проекта «Северодвинск», принятой на вооружение нашего флота, еще две строят, а у американцев таких подводных лодок 27, пояснил эксперт.

«Если говорить о подводных лодках предшествующего третьего поколения, то наши подводные лодки 971 проекта, известные под названием «Акула», соответствуют американским подводным лодкам типа «Лос-Анжелес» и по крайней мере могут с ними на равных бороться. Но их у нас всего 9 штук, а у американцев — 25», — перечислил Сивков.

К 2036 году австралийцы хотят получить еще 8 атомных подводных лодок, на фоне американской военно-морской мощи — не очень большой довесок, учитывая, что они будут уступать американским подлодкам, а следовательно — российским, но дело не в австралийских или британских подлодках, а в американском подводном флоте, которому Россия пока уступает, добавил специалист.

Что касается обороны на Севере и Дальнем Востоке, то в прибрежной зоне еще имеются 6 подводных лодок 877 проекта типа «Варшавянки», старые советские подлодки, все еще сохраняющие актуальность по шумности и гидроакустике, а по атомным лодкам преимущество у США и НАТО, заключил собеседник издания.

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