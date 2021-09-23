Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, о том, что украинская певица София Ротару исполняла хит «Горная лаванда», будучи нетрезвой. Его слова 22 сентября привела «Экспресс газета»

Коньяк вернул былую популярность: впервые «Лаванду» Ротару пела навеселе — СМИ © Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Перейти в фотобанк Владимир Матецкий и Михаил Шабров рассказали, что когда писали композицию в 1985 году, категорически не хотели отдавать ее Ротару, потому что считали славу артистки давно канувшей в лету.

Однако директор «Голубого огонька» настоял именно на этой кандидатуре и даже, по слухам, помог исполнительнице избавиться от зажатости с помощью коньяка.

Соседов уверен, что «лавандовая» история с комплексами певицы — далеко не единственная, и Ротару всегда была свойственна зажатость.

«Она такая трусиха. Ее надо все время как-то кочегарить, такая она робкая. Всегда чего-то боится, и, разговаривая с вами, она как будто идет по минному полю, ждет подвоха. Она доверяет только узкому кругу людей, плохо сходится с новыми», — заявил Соседов.

Вероятно, подтвердить его слова мог бы и тот факт, что за время пандемии Ротару превратилась с настоящую затворницу, сузив число социальных контактов к минимуму.