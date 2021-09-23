По словам эксперта, несмотря на взаимодействие России и Китая в военной области, государства не готовы оформлять его неким договором о военной поддержке в случае нападения на одну из сторон.
Он отметил, что усиление противостояния КНР с США может привести к созданию неких структур коллективной безопасности в Азии, о которых говорили еще во времена СССР.
«Это может осуществиться на базе ШОС и экономических объединений, в которых локомотивом является Китай (ВРЭП (Всестороннее региональное экономическое партнёрство — ред.) и т.п.)», — сказал Виноградов.
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Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового трехстороннего партнерства (AUKUS) в области безопасности между тремя странами по Индо-Тихоокеанскому региону.