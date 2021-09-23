Китай не намерен вступать в военный союз с Россией, но происходит дальнейшее усиление взаимодействия стран в военной области на основе закрытых соглашений. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал китаевед Андрей Виноградов

Эксперт рассказал, что сделает Россия в случае реальной войны Китая и США © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Он отметил, что усиление противостояния КНР с США может привести к созданию неких структур коллективной безопасности в Азии, о которых говорили еще во времена СССР.

«Это может осуществиться на базе ШОС и экономических объединений, в которых локомотивом является Китай (ВРЭП (Всестороннее региональное экономическое партнёрство — ред.) и т.п.)», — сказал Виноградов.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового трехстороннего партнерства (AUKUS) в области безопасности между тремя странами по Индо-Тихоокеанскому региону.