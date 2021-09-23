Фавориты предвыборной гонки в Германии Олаф Шольц и Армин Лашет могли бы улучшить отношения с Россией, считает политолог Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Европа хочет, чтобы Россия продолжала финансировать репрессивный украинский режим © РИА Новости, Нина Зотина Маркова, действующий канцлер Германии Ангела Меркель все же достаточно критично настроена в отношении России.

«Во-первых, она не воспользовалась предложением Владимира Путина о стратегическом союзе России и Европы. Во-вторых, она поддержала чудовищный, русофобский, антидемократический режим на Украине. Это оскорбление всех гуманистических европейских ценностей», — сказал Марков.

Эксперт назвал время правления Меркель «временем упущенных возможностей» и отметил, что отношения России и Германии в значительной степени деградировали, и во многом это вина канцлера.

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