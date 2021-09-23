По словам Маркова, действующий канцлер Германии Ангела Меркель все же достаточно критично настроена в отношении России.
«Во-первых, она не воспользовалась предложением Владимира Путина о стратегическом союзе России и Европы. Во-вторых, она поддержала чудовищный, русофобский, антидемократический режим на Украине. Это оскорбление всех гуманистических европейских ценностей», — сказал Марков.
Эксперт назвал время правления Меркель «временем упущенных возможностей» и отметил, что отношения России и Германии в значительной степени деградировали, и во многом это вина канцлера.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.