Американцы переориентируют свою поведенческую модель в том числе на украинском направлении в силу объективных причин, связанных с невозможностью дальше раздувать свою гегемонию. Об этом рассказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в интервью изданию Украина.ру

Юрий Кот: В конфликте США с Китаем у России золотая карта © Facebook, Alex Lansky Руслана Бортника, депутатов предупредили о последствиях.

Что касается Украины, то если она будет пытаться загнать американцев в неудобную позицию, это закончится тем, что может сложиться ситуация, как в Афганистане, когда взлетающие самолёты теряют по дороге падающих «гауляйтеров известного населения», например, если будут взлетать из Борисполя, категоричен эксперт.

«Украина сейчас пытается найти себе нового господина, например, британцев. И они это уже делают. Британцы демонстрируют своё покровительство Украине, например, полгода назад, когда была провокация в Чёрном море, связанная с эсминцем «Дефендер», но это всё тоже ни о чем», — указал Кот.

У президента Украины Владимира Зеленского ситуация достаточно сложная, потому что США действительно взяли на себя гарантии перед Россией на встрече в Женеве заставить Украину выполнять Минские соглашения, а сейчас заставить Украину выполнять эти договорённости — это значит взорвать изнутри политическую систему, которую они готовили все семь лет, заключил собеседник издания.

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